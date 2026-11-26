Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bir siber saldırıya maruz kaldığını doğrulayarak bazı kişisel ve ticari bilgilerin çalındığını bildirdi.

Reuters haber ajansına konuşan FIFA sözcüsü, kurumun siber saldırının hedefi olduğunu doğruladı. Kişisel ve ticari bilgilerin çalındığını ifade eden sözcü, "FIFA, sınırlı sayıda kişisel ve ticari bilgiye yetkisiz erişimle sonuçlanan bir siber saldırının hedefi olduğunu doğruluyor" dedi. The Athletic'e açıklamada bulunan FIFA'dan bir kaynak ise siber saldırıyı gerçekleştiren kişi veya grubun sisteme, sistem ya da teknik bir arıza nedeniyle değil, personel kimliğine bürünerek erişim sağladığını belirtti.

FIFA, saldırıdan kimlerin etkilendiğine, saldırının ne zaman gerçekleştiğine veya hangi bilgileri içerdiğine dair açıklama yapmadı.

Ne olmuştu

Bu arada, kendilerine "Handsome Boy Hacking Club" adını veren bir grup, 19 Kasım'da sosyal medya platformu X'te FIFA dosyaları olduğunu iddia ettikleri bir ekran görüntüsü yayınlamış ve 12 gigabayttan fazla belgenin çalındığını iddia etmişti.