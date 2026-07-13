Filyos\'ta Boğulma Tehlikesi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde serinlemek amacıyla denize giren bir kişi, suda ayağına kramp girmesi neticesinde boğulma tehlikesi atlattı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen vatandaş denizdeyken aniden fenalaşarak su yüzeyinde çırpınmaya başladı. Olayı fark eden plajdaki görevli cankurtaranlar, hızla suya atlayarak boğulma tehlikesi geçiren şahsı başarılı bir şekilde kıyıya ulaştırdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kurtarılan vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, cankurtaran ekiplerinin dikkati ve zamanında müdahalesi bir can kaybının önüne geçmiş oldu. - ZONGULDAK