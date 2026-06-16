Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde silahıyla kendisini vuran bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Filyos Limanı girişinde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Halil İ. (41), liman girişinde bulunan Aybüke Köprüsü üzerinde silahıyla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3. Sayfa › Filyos'ta intihar olayı: Güvenlik görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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