Finike\'de Orman Yangınına Büyük Müdahale

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler 6 helikopter, 4 uçak, kara araçları ve yangın işçileriyle müdahale ediyor.

Finike'ye bağlı Turunçova Mahallesi'nde bulunan bir ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı. Yangına 6 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale ediliyor. - ANTALYA