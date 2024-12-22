Firari Hükümlü Kırıkkale'de Yakaladı

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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl 47 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gerçekleştirdikleri şok uygulamada şüpheli bir şahsı durdurarak sorguladı. Yapılan kimlik kontrolünde B.Z. isimli şahsın birden fazla kişiyle gece vakti yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, iş yeri ve konut dokunulmazlığının ihlali, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve silahla birden fazla kişiyle konutta geceleyin yağma suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 47 ay 69 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen B.Z., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE