Firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında arama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen İrfan Yılmaz'ın firar ettiği ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.