Florida'da Orman Yangınları Yayılıyor

ABD'nin Florida eyaletinde orman yangınları hızla yayılarak 2 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Çok sayıda yol, trafiğe kapatıldı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Dade County'de hafta başı 3 farklı noktada çıkan orman yangını henüz söndürülemedi. Yangınlarda şu ana kadar 2 bin hektarlık alan kül oldu. Alevler ve yoğun duman nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. - FLORIDA