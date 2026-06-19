Ünlü türkücü İsmail Altunsaray ailesinin göz önünde trafikte dehşeti yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü türkücü İsmail Altunsaray ailesinin göz önünde trafikte dehşeti yaşadı

19.06.2026 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden İsmail Altunsaray, Ankara'da ailesiyle birlikte trafikte maganda dehşeti yaşadı. Eşi ve çocuğuyla evine dönerken tacize uğrayan sanatçı, evinin önüne kadar takip edilip saldırıya maruz kaldı. Araç içinde kaydedilen görüntülerde eşinin "Çocuklar var, sakın!" çığlıkları duyulurken, olayın faili polis ekiplerince yakalandı.

Ankara'da Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden İsmail Altunsaray ve ailesi, trafikte akılalmaz bir maganda dehşetinin kurbanı oldu. Eşi ve çocuğuyla birlikte evine dönen ünlü sanatçı, trafikte yol verme tartışması nedeniyle uğradığı tacizin ardından evinin önüne kadar takip edildi. Saldırgan  Altunsaray ve ailesinin evinin önünde aracından büyük bir öfkeyle inerek  ünlü ismi darp etti.  O dehşet anlarında arka koltukta çocuğu ile oturan eşinin feryatları ise da çok net bir şekilde duyuldu. 

"ÇOCUKLAR VAR SAKIN!" ÇIĞLIKLARI

Olay anında araç içerisinden kaydedilen görüntülerde, gözü dönmüş saldırganın Altunsaray'ın aracının önünü keserek kapıya dayandığı ve fiziksel saldırıda bulunduğu görülüyor. Ünlü türkücü kendisini korumaya çalışırken, araçta bulunan eşinin "Yapma! Çocuklar var sakın! Ne kadar terbiyesiz bir adamsın, çocuklar var ya!" diyerek gözyaşları içinde çığlık attığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

ANKARA EMNİYETİ VE BAŞSAVCILIK ANINDA HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin ve şikayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri yıldırım hızıyla harekete geçti. Kimliği kısa sürede tespit edilen trafikteki şiddet faili, emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Ailesinin gözü önünde saldırıya uğrayan İsmail Altunsaray ve eşinin yaşadığı şok devam ederken, yakalanan şehir magandası hakkında adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.

İsmail Altunsaray, Yerel Haberler, Magazin, Ünlüler, Trafik, Ankara, Son Dakika

Son Dakika İsmail Altunsaray Ünlü türkücü İsmail Altunsaray ailesinin göz önünde trafikte dehşeti yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te bir kişi bahçede ölü bulundu Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu
Bodrum’da kaybolan Hollandalı turist bulundu Bodrum'da kaybolan Hollandalı turist bulundu
Kula’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı Kula'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Anlaşma sonrası İran’dan ABD’ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz Anlaşma sonrası İran'dan ABD'ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz
6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık Korku dolu anlar yaşandı 6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık! Korku dolu anlar yaşandı
ABD ordusu uyuşturucu kartellerine ait bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü ABD ordusu uyuşturucu kartellerine ait bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü
Cemil Tugay neden istifa etti CHP Genel Merkezi’yle sert tartışma iddiası Cemil Tugay neden istifa etti? CHP Genel Merkezi'yle sert tartışma iddiası
Esrarengiz köyde korku dolu anlar Bir anda karşılarına çıktı Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı
Samara’nın acı sonu Ünlü oyuncunun ölüm nedeni isyan ettirdi Samara'nın acı sonu! Ünlü oyuncunun ölüm nedeni isyan ettirdi

22:19
Kucağına aldığı çocuğuyla 8’inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
22:12
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
21:55
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul’da
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'da
21:34
Serdal Adalı dünyaca ünlü yıldıza haber yolladı: Ne kadar istiyorsan öderiz
Serdal Adalı dünyaca ünlü yıldıza haber yolladı: Ne kadar istiyorsan öderiz
20:55
Fenerbahçe’nin rakibi olan Podolski’den flaş paylaşım
Fenerbahçe'nin rakibi olan Podolski'den flaş paylaşım
20:42
“Mutlak butlan“ kararından haberi var mıydı Kılıçdaroğlu’ndan net yanıt
"Mutlak butlan" kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
19:43
Gram altın çakıldı
Gram altın çakıldı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
17:49
CHP’den istifa eden Cemil Tugay’la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 23:19:16. #7.12#
SON DAKİKA: Ünlü türkücü İsmail Altunsaray ailesinin göz önünde trafikte dehşeti yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.