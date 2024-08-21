Frankfurt'ta Türk vatandaşının silahlı saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Frankfurt'ta Türk vatandaşının silahlı saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Merkez Tren İstasyonu'nda 27 yaşındaki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganın maktule ateş ettiği ve yere düşen maktule ateş etmeye devam ettiği görüldü.

21.08.2024 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Merkez Tren İstasyonunda 27 yaşındaki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Almanya'nın Frankfurt Merkez Tren İstasyonu'ndan 27 yaşındaki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 54 yaşındaki Türk saldırganın, 27 yaşındaki maktulün arkasında gelerek kafasına ateş ettiği ve yere düşen maktule ateş etmeye devam ettiği görüldü.

Ne olmuştu?

Frankfurt Merkez Tren İstasyonu'ndan yerel saatle 21.00 sıralarında silah sesleri yükselmiş, istasyonun 9. peronunda 54 yaşındaki bir Türk vatandaşı, 27 yaşındaki bir Türk vatandaşını başından vurmuştu. Saldırıya uğrayan genç, olay yerinde hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan başka bir peronda yakalanmıştı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, gözaltına alınan saldırganın bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. - FRANKFURT

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, frankfurt, Almanya, 3-sayfa, Dünya, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Frankfurt'ta Türk vatandaşının silahlı saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:57 Maç sonu sesler yükseldi, Okan Buruk deliye döndü: Bunlar kim ya Maç sonu sesler yükseldi, Okan Buruk deliye döndü: Bunlar kim ya?
10:53 Pompada fiyatlar yine değişiyor Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak
10:15 Eşini öldürüp otomobili karakolun önüne çekti İşte kan donduran cinayet sonrası cani kocanın ilk ifadesi Eşini öldürüp otomobili karakolun önüne çekti! İşte kan donduran cinayet sonrası cani kocanın ilk ifadesi
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:37 CHP içerisinden Özgür Özel’e baskı var: Çözüm için Erdoğan’la görüş, durum çok kötü CHP içerisinden Özgür Özel'e baskı var: Çözüm için Erdoğan'la görüş, durum çok kötü
16:51 Şenol Güneş detayı çok konuşulur Lugano’dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım Şenol Güneş detayı çok konuşulur! Lugano'dan Beşiktaş maçı öncesinde olay paylaşım
16:28 Tayland’da bir adam, tuvalette büyük bir piton tarafından ısırıldı Tayland'da bir adam, tuvalette büyük bir piton tarafından ısırıldı
16:19 Taraftarı sıkıntı bastı Rodrigo Becao’nın talipleri artıyor Taraftarı sıkıntı bastı! Rodrigo Becao'nın talipleri artıyor
16:02 Amatör müzisyenin öldürülmesiyle ilgili şüpheliler cinayeti itiraf etti Amatör müzisyenin öldürülmesiyle ilgili şüpheliler cinayeti itiraf etti
15:55 Arjantin’de maymun çiçeği alarmı: Kargo gemisi karantinaya alındı Arjantin'de maymun çiçeği alarmı: Kargo gemisi karantinaya alındı
15:50 Yemen açıklarında ticaret gemisine füze saldırısı: Motoru hasar alan gemide büyük yangın çıktı Yemen açıklarında ticaret gemisine füze saldırısı: Motoru hasar alan gemide büyük yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 11:23:42. #1.12#
SON DAKİKA: Frankfurt'ta Türk vatandaşının silahlı saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement