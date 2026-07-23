Fransa'nın Gironde ilinde orman yangını: 2 bin 400 hektarlık alan kül oldu - Son Dakika
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Fransa'nın Gironde ilinde orman yangını: 2 bin 400 hektarlık alan kül oldu

Fransa\'nın Gironde ilinde orman yangını: 2 bin 400 hektarlık alan kül oldu
23.07.2026 13:26  Güncelleme: 13:28
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Fransa'nın Gironde ilinde çıkan orman yangınında 2 bin 400 hektar alan kül oldu, 12 bin kişi tahliye edildi. Yangında ateş hortumu oluştu.

Fransa'nın Gironde ilindeki orman yangınında şu ana kadar 2 bin 400 hektarlık alan küle döndü, 12 bin kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangında ateş hortumu oluştu.

Fransa'nın Gironde ilinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını sürüyor. Yoğun çam ormanında hızla yayılan yangına yüzlerce itfaiyeci müdahale ederken, alevler bazı noktalarda 10 metreye kadar yükseldi. Saumos komünündeki yangın sırasında ateş hortumu oluştu. O anlar itfaiyecilerin kamerasına yansıdı. Valilikten yapılan açıklamada, şu ana kadar 2 bin 400 hektarlık alanın yandığı, yaklaşık 7 bini kampçı olmak üzere 12 bin kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi. Le Porge Belediye Başkanı Martial Zaninetti yangına bir çalı kesme makinesinin yol açmış olabileceğini ifade etti. Polis ise yangının kaza sonucu çıkmış olma ihtimalini araştırdıklarını aktardı.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon Fransız medyasına yaptığı açıklamada, yangın sezonunun "olağanüstü uzun bir dönem" olduğunu belirterek, "Daha 23 Temmuz'dayız ve 44 bin hektarlık alan kül oldu, bu geçtiğimiz yıldan daha fazla" ifadelerini kullandı. - BORDEAUX

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, 3. Sayfa, Fransa, Yaşam, Dünya, Çevre, Kaza, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'nın Gironde ilinde orman yangını: 2 bin 400 hektarlık alan kül oldu - Son Dakika

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