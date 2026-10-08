Fransa'da protestolar sürerken sabah 224 lise kapalıydı, Paris'te polis gaz kullandı - Son Dakika
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Fransa'da protestolar sürerken sabah 224 lise kapalıydı, Paris'te polis gaz kullandı

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Fransa'da öğretmen açığı ve kalabalık sınıflara tepki gösteren lise protestoları sürüyor. Eğitim Bakanlığı sabah 224 lisenin kapalı olduğunu, 151 lisenin kısmen açıldığını, dün sabaha kıyasla protestoların yüzde 30 azaldığını bildirdi; Paris'te polis kalabalığa gazla müdahale etti.

Fransa'da lise öğrencilerin başlattığı protestolar hız kesmeden devam ederken, çok sayıda lisede abluka sürüyor.

Fransa'da öğretmen açığı, kalabalık sınıflar ve okulların fiziki şartlarına tepki gösteren öğrencilerin protestoları ülke genelinde devam ediyor. Fransa Eğitim Bakanlığı, sabah saatlerinde 224 lisenin kapalı olduğunu fakat ilerleyen saatlerde 151 lisenin ise kısmen yeniden açıldığını bildirdi. Bakanlık, dün sabaha kıyasla protestoların yüzde 30 azaldığı ve liselerin yüzde 94'ünün tamamen veya kısmen açık olduğu belirtildi.

Başkent Paris'te polis ve protestocular arasında arbede çıktı. Paris'teki 20'inci Bölge'de göstericilerin bir sokağı kapatması üzerine, polis göz yaşartıcı gaz ile kalabalığa müdahale etti.

Paris'teki 9'uncu Bölge'de bulunan Lamariten Lisesi ve 11'nci Bölge'deki Lycee Voltaire Lisesi bir grup öğrenci tarafından bloke edildi. Okulların girişi çöp konteynerleri ile kapatıldı. Bölgede bulunan vatandaşlardan bazıları öğrencilere destek verirken, bazıları ise protestoya son vermelerini ve derse girmelerini söyledi.

Kaynak: İHA
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