Fransa\'da siyahi gence copla saldıran polise hapis cezası

Fransa'da 2017 yılında Theo Luhaka adlı siyahi gence kimlik kontrolü sırasında copla saldıran bir polise 12 ay tecilli hapis cezası, diğer 2 polise ise 3 ay tecilli hapis cezası verildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in Aulnay-sous-Bois banliyösünde Theo Luhaka adlı siyahi genç, kimlik kontrolü yapan Fransız polislerinin coplu saldırısına uğramıştı. 2017 yılının Şubat ayında yaşanan olayda Luhaka'ya yönelik polis şiddetine ilişkin 9 Ocak'ta başlayan davada karar çıktı. Seine-Saint-Denis Ağır Ceza Mahkemesi, Luhaka'ya copla saldırarak ağır yaralanmaya neden olan bir polise 12 ay tecilli hapis cezası, diğer 2 polise ise 3 ay tecilli hapis cezası verdi. Dördüncü polise ilişkin davanın ise düştüğü açıklandı. 12 aylık tecilli hapis cezasına çarptırılan 34 yaşındaki polis Marc-Antoine Castelain, Luhaka'ya coplu saldırısında ağır yaralamaktan, 3 ay tecilli hapis cezası verilen 42 yaşındaki Jeremie Dulin ile 31 yaşındaki Tony Hochart ise kasıtlı şiddet işlemekten suçlu bulundu.

Saldırıya uğradığında 22 yaşında olan Luhaka, Pazartesi günü verdiği ifadesinde "Kendimi tecavüze uğramış gibi hissettim" dedi.

Fransız yasalarına göre, ertelenmiş ceza alan suçluların başka bir suç işlememesi ve diğer sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor.

Karakolca taciz

Belçika'da profesyonel futbol hayatına başlaması beklenen Luhaka, kimlik kontrolün sırasında yere yatırılmış ve 8 dakika boyunca şiddete maruz kalmıştı. Saldırıya ilişkin görüntüler olayın ardından sosyal medyada yayılmış dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande, Luhaka'yı hastanede ziyaret etmişti. Bir polisin kendisine copla saldırdığını ifade eden Luhaka, daha sonra kanlar içinde karakola götürülerek tacize maruz kaldığını söylemişti. Savcılar, Castelain için 3 yıl tecilli hapis cezası istemişti. - PARİS