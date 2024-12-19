Fransa'da Tecavüz Skandalı: 20 Yıl Hapis - Son Dakika
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Fransa'da Tecavüz Skandalı: 20 Yıl Hapis

Fransa\'da Tecavüz Skandalı: 20 Yıl Hapis

Dominique Pelicot, eşine tecavüz ettirdiği için 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar ise 3-15 yıl arası ceza aldı.

19.12.2024 15:04
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Fransa'da 72 yaşındaki Dominique Pelicot, en az 50 farklı erkeği evine davet ederek, ilaç verdiği eşine tecavüz ettirdiği skandalda 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar ise 3 ile 15 yıl arasında hapis cezası aldı.

Fransa'da yaşanan ve dünyayı sarsan toplu tecavüz davasında karar açıklandı. Avignon şehrindeki Vaucluse Ceza Mahkemesi, 72 yaşındaki Dominique Pelicot'u eşi Gisele Pelicot'a tecavüz etmek ve ilaç vererek diğer erkeklerin tecavüz etmesine yol açmak gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylül ayından bu yana devam eden mahkemede diğer sanıklar ise 3 ile 15 yıl arasında hapse mahkum edildi. Sanıklardan 2'si cinsel saldırıdan, 2'si tecavüze teşebbüsten, Pelicot dahil diğer 47 sanık ise ağırlaştırılmış tecavüzden suçlu bulundu.

Sanıklardan ikisinin hapis cezaları ise ertelendi. Mahkemede 8 yıl hapis cezasına çarptırılan 47 yaşındaki Abdelali Dallal'ın sağlık sorunları nedeniyle bugün serbest bırakılmasına ve özel bir cezaevine konulmasına karar verildi. Altı yıl hapis cezası alan Patrick Aron da sağlık sorunları gerekçesiyle bugün serbest bırakılacak ve daha sonra özel bir cezaevine gönderilecek.

Sanıkların temyiz için 10 gün süresi bulunurken, Dominique Pelicot'un avukatı Beatrice Zavarro yaptığı açıklamada, müvekkilinin karara itiraz edip etmeme konusunda karar vermek için bu süreyi kullanacağını ifade etti.

Sanıklara verilen cezaların savcıların talep ettiğinden en az birkaç yıl düşük olması ise tepkiye neden oldu. Mahkeme önünde toplananlar "Adalet nerede?" sloganları atarak karara tepki gösterdi.

Kadınların fotoğrafını çekerken yakalanmıştı

Dominique Pelicot, 2020'de ilk kez bir güvenlik görevlisi tarafından süper markette kadınların eteğinin altından gizlice fotoğraflarını çekerken yakalanmıştı. Olayın ardından polis, Pelicot'un telefon ve bilgisayarında inceleme yapmış, eşine ait görüntüleri bulmuştu. Pelicot'un bilgisayarında o anlara ait 3 bin 800'den fazla fotoğraf ve video ele geçirilmişti. İlaç etkisi altında olduğu için bilinci kapalı olan ve uğradığı cinsel saldırıların farkında olmayan Gisele Pelicot, polis tarafından bilgilendirilmesinin ardından eşini terk etmişti. Daha sonra yapılan incelemede Pelicot'un erkekleri bir web sitesi üzerinden eşi ile yaşadığı eve davet ettiği ortaya çıkmıştı. Polis yaklaşık 2 yıl süren araştırmalar sonucunda Dominique Pelicot'un eve çağırdığı 72 şüpheliden yaşları 22 ile 70 arasında değişen 50 kişinin kimliğini tespit edebilmişti.

Gisele Pelicot, mahkeme sürecinde gizli kalma hakkını kullanmayı reddetmiş ve dava tüm dünya tarafından takip edilmişti. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fransa'da Tecavüz Skandalı: 20 Yıl Hapis - Son Dakika

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