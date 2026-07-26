Fransa ve İspanya'da Yangın Alarmı - Son Dakika
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Fransa ve İspanya'da Yangın Alarmı

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Orman yangınları nedeniyle Fransa ve İspanya'da 300 bin kişi tahliye edildi, mücadele sürüyor.

Fransa ve İspanya'da günlerdir süren orman yangınları nedeniyle evlerinden tahliye edilen kişi sayısı 300 bini aştı.

Fransa ve İspanya, son yılların en büyük orman yangını krizlerinden biriyle mücadele ediyor. Ekipler, yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, şiddetli rüzgarlar ve yüksek sıcaklıklar alevlerin ilerleyişini durdurmayı zorlaştırıyor. Alevlerin ilerlemesi nedeniyle Fransa'da 55 bin kişiye daha tahliye emri verildi. Böylece ülkenin güneybatısındaki Gironde ve Landes bölgelerinde tahliye edilenlerin sayısı yaklaşık 250 bine ulaştı. İtfaiye yetkilisi, "Yangını kontrol altına almaktan hala çok uzağız" açıklamasını yaptı.

Madrid ve Avila'da yaklaşık 60 bin tahliye

İspanya'da ise orman yangınlarının başlamasından bu yana Madrid ve Avila bölgelerinden tahliye edilenlerin sayısı 60 bine yaklaştı. Ayrıca 28 binden fazla kişi de evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıldı. Castilla-La Mancha özerk bölgesinin başkenti Toledo için de tahliye emri yayınlandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, "Önümüzde zorlu günler var" ifadelerini kullandı. Sanchez, bu yıl şimdiye kadar İspanya'da 130 bin hektarlık alanın yandığını, bunun son on yıldaki yıllık ortalama 100 bin hektarın üzerinde olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Uluslararası, Doğal Afet, Acil Durum, 3. Sayfa, İspanya, Fransa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa ve İspanya'da Yangın Alarmı - Son Dakika

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