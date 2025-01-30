Fransız Alplerinde Çığ Faciası: 5 Dağcı Hayatını Kaybetti

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Fransız Alplerinde dün yaşanan iki çığda 5 dağcı hayatını kaybetti.

Fransız Alplerinde dün meydana gelen iki farklı çığ nedeniyle 5 dağcı hayatını kaybettiği açıklandı. Fransa'nın güney doğusunda bulunan Savoie bölgesine bağlı Val-Cenis'te meydana gelen 4 Norveçli dağcının, 30 yaşındaki İsviçreli bir dağcının ise Haute-Savoie bölgesindeki ikinci bir çığ felaketinde öldüğü kaydedildi. Norveçli 3 dağcının olay yerinde yaşamını yitirdiği, diğer bir Norveçli dağcının ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı bildirildi.

Yetkililer, hayatını kaybeden dağcıların 7 kişilik bir grupta yer aldığını ve 3 dağcının ise yara almadığını bildirdi.

Salı günü de 55 yaşındaki bir dağcı çok büyük bir çığ sonucu hayatını kaybetmişti. - PARİS