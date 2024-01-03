Fren yerine gaza basınca aracıyla kafe bahçesine daldı: 3 yaralı

Fren yerine gaza basınca aracıyla kafe bahçesine daldı... O anlar kamerada

-Kafe bahçesine aracıyla böyle girdi: 3 yaralı

ORDU - Ordu'da geri manevra yaptığı esnafa fren yerine gaza basan sürücü, bir kafenin bahçe kısmına daldı. Kazada, garson, lise öğrencisi ve sürücü yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y.'nin kontrolündeki 06 CHM 177 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı esnada sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu hızlandı. Otomobil, ilk olarak burada bulunan kafenin bahçe korkuluklarını kırdı, ardından da içeride müşterilerin de bulunduğu kafenin bahçesine girdi. Kaza nedeniyle kafede garson olarak çalışan Mesut E., lise öğrencisi Efe Çınar E. ile sürücü yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Araç içeriye girdiğinde gaza basmaya devam ediyordu"

Olayı anlatan Ahmet Eren Altun isimli öğrenci, "Sürücü galiba ileriye gideceğini düşündü ama geri geldi. İçeride arkadaşlarımız da vardı, araç içeri girdiğinde gaza basmaya devam ediyordu. Çok şükür can kaybı yok" diye konuştu.

"Biz içeride oturuyorduk, arkadaşlarımız da şoför de korkmuştu"

Barış Kaymaz isimli öğrenci de, "Biz içeride oturduğumuz ve bir şeyler yediğimiz esnada araç geri geri gelmeye başladı. Bir araç geri geri geldi, o esnada biz de içerideydik. Arkadaşlarımız da oturuyordu. Bir kız arkadaşımız vardı, onu çıkarttık. Araç buraya çarpınca da geri gitmeye çalışıyordu, kendisi de korkmuştu. Sonradan sakinleştirdiler. Araç vuracağını anlayınca arkadaşlar kaçtı ama sıkışmamışlardı. Yaralı vardı, ambulans onları götürdü" ifadelerine yer verdi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin geri manevra yaptığı esnada birden hızlandığı ve kafenin bahçe kısmına girdiği, bu esnada içeride bulunanların panik halinde kaçmaya çalıştıkları anlar yer alıyor. Görüntü de ayrıca insanların oluşturduğu kalabalık da görülüyor.

Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.