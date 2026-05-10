Freni Boşalan Dolmuş Kaza Yaptı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde freni boşalan yolcu dolmuşu, park halindeki otomobile çarptıktan sonra tarihi çarşıdaki Cinci Hamamı duvarına çarparak durabildi. Kazada 1 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Safranbolu Eski Çarşı'daki Mehmet Kurtulan Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 78 M 6079 plakalı yolcu dolmuşu, Beybağı Kavşağı istikametinden meydana doğru seyir halindeyken freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dolmuş, önce park halinde bulunan 74 AV 803 plakalı otomobile, ardından Mehmet Kurtulan Meydanı'ndaki Cinci Hamamı duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dolmuşta yolcu olarak bulunan ve sürücünün eşi olduğu öğrenilen Ö.E., tedbir amaçlı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada araçlarda ve tarihi yapının duvarında hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK