Freni Boşalan Kamyon İş Yerine Girdi

Elazığ'da freni boşalan kamyon, bir iş yerinin bahçesine girdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni boşalan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, bir iş yerinin bahçesine girdi. Maddi hasarın oluştuğu kazada, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ
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