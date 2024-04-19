Furkan Nesli Derneği'nde iki kadını bıçaklayan kadın tehditler savurdu - Son Dakika
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Furkan Nesli Derneği'nde iki kadını bıçaklayan kadın tehditler savurdu

Adana'da Furkan Nesli Derneği'nde 2 kadını bıçaklayan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken adliyeye sevk sırasında, 'Bana baş kaldıran adamın başını keserim' diye tehditler savurdu. Olayın ardından gözaltına alınan kadın, ifadesinde kendini korumak için bıçağı rastgele savurduğunu söyledi.

19.04.2024 21:31
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Furkan Nesli Derneği'nde iki kadını bıçaklayan kadın: "Bana baş kaldıran adamın başını keserim"

ADANA - Adana'da Furkan Nesli Derneği'nde 2 kadını bıçaklayan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken adliyeye sevk sırasında, "Bana baş kaldıran adamın başını keserim" diye tehditler savurdu.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Abidinpaşa Caddesi'ndeki Furkan Nesli Derneği'nde 17 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre derneğe giden Betül A. Sevda S. ve Hatice K.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, saldırganı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Yaralılar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis merkezine götürülen Betül A. ifadesinde, "Sosyal medyadan dernek üyeleri ile görüştüm. Beni derneğe çağırdılar. Derneğe girmek istedim. Beni kapıda görünce 'bu kadın deli, açmayın' dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum. Birini yaralayıp, yaralamadığımı hatırlamıyorum" diye konuştu. Betül A. ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, "Ben Semra Kuytul'un peşini bırakmayacağım. Bana baş kaldıran adamın başını keserim" dedi.

Adliyeye sevk edilen Betül A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Adana, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Furkan Nesli Derneği'nde iki kadını bıçaklayan kadın tehditler savurdu - Son Dakika

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