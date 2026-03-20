Futbolcu Kubilay Kundakçı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
Futbolcu Kubilay Kundakçı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Futbolcu Kubilay Kundakçı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
20.03.2026 13:52
Ümraniye'de çakarlı araçla düzenlenen silahlı saldırıda 21 yaşındaki futbolcu Kundakçı öldü.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde iddiaya göre çakarlı araçla gelen şahısların düzenlediği silahlı saldırıda 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı hayatını kaybetti. Kundakçı'nın içerisinde müzisyen Rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öne sürülürken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye'de bulunan Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan kişilerle görüşmek üzere bir araya gelen grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen biri çakarlı olduğu öne sürülen iki araçtaki şahıslar tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Yaralı genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Arabuluculuk için gittiği buluşmada hayatını kaybetti

İddiaya göre olay, müzisyenler arasında yaşanan bir ilişki tartışmasının ardından gelişti. Rapçi Canbay'ın eski sevgilisi olduğu öne sürülen Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için ortak arkadaşları üzerinden iletişim kurduğu, bu kapsamda Kubilay Kundakçı'dan arabuluculuk yapmasının istendiği öne sürüldü. İçerisinde müzisyen Rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayı Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisinin gerçekleştirdiği iddia edilirken, Kalaycıoğlu'nun da polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

"Oğlum arabuluculuk yapmak için gitmişti"

Hayatını kaybeden Kubilay Kundakçı'nın babası, oğlunun olayla hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Oğlum 21 yaşındaydı, Kars 36 Spor'da futbol oynuyordu. Birkaç ay önce oraya gitmişti. Bayram izni için buraya gelmişti. Tatil için gelmişti. Arkadaşları arabuluculuk yapması için çağırmış. 'Aleyna ablan seni dinler' diyerek ricada bulunmuşlar. Dün akşam arkadaşlarıyla birlikte Ümraniye'deki bir müzik stüdyosuna gidiyorlar. Arabada bekledikleri sırada iki araç geliyor. Araçlardan birinin çakarlı olduğu kesin. Çıkan tartışma sonucunda silahlar patlıyor ve oğlum vuruluyor. Olayı gerçekleştiren kişinin deniz yoluyla yurt dışına kaçtığını duyduk. Yetkililerden yardım istiyorum. Zanlıların yakalanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan olaya karıştığı iddia edilen iki aracın sokaktan geçtiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Futbolcu Kubilay Kundakçı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Futbolcu Kubilay Kundakçı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Advertisement
