Futbolcu Partey 5 Tecavüz Suçlamasıyla Yargılanacak

Londra polisi, 32 yaşındaki ünlü futbolcu Thomas Partey'in 5 tecavüz ve bir cinsel saldırı vakasıyla suçlandığını duyurdu. Partey'in 5 Ağustos'ta Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanması bekleniyor.

İngiltere'de Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, eski Arsenal futbolcusu Thomas Partey'in 5 tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Üç kadının şikayetçi olduğu, suçlamaların 2021-2022 yıllarına dayandığı belirtildi. Soruşturmanın ilk olarak 2022 yılının Şubat ayında alınan tecavüz ihbarı üzerine açıldığı aktarıldı. Metropolitan Polisi'nden Andy Furphy, "Önceliğimiz söz konusu kadınlara destek sağlamak. Bu olaydan etkilenen veya bilgi sahibi olan herkesin ekibimizle görüşmesini rica ediyoruz" dedi.

Ünlü futbolcunun 5 Ağustos'ta Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanması bekleniyor. Gana Milli Takımı'nda forma giyen Partey, daha önce İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de orta saha oyuncusu olarak görev yapmıştı. Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren oyuncu, serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.

Partey, Ekim 2020'de 50 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den Arsenal'e transfer olmuştu. - LONDRA