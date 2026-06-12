Gamze Yıldız'ın Ölümü: Aileden Şok İddialar - Son Dakika
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Gamze Yıldız'ın Ölümü: Aileden Şok İddialar

Gamze Yıldız\'ın Ölümü: Aileden Şok İddialar
12.06.2026 12:46
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28 yaşındaki Gamze Yıldız, özel tıp merkezinde serum sonrası hayatını kaybetti; ailesi gizli faaliyet iddia ediyor.

Ümraniye'de grip şikayetiyle gittiği özel tıp merkezinde alerjisi olduğu belirtilmesine rağmen takılan serum sonrası hayatını kaybeden 28 yaşındaki Gamze Yıldız'ın ailesi, Sağlık Bakanlığı kararıyla kapatılan merkeze gizlice hasta alınarak, fizik tedavi bölümünde faaliyetlerin sürdürüldüğünü iddia etti.

Ümraniye'de boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği özel tıp merkezinde iddialara göre alerjisi olduğu belirtilmesine rağmen takılan serum sonrasında fenalaşan ve hastanede bir ay süren yaşam mücadelesini kaybeden 28 yaşındaki Gamze Yıldız'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir karar alındı. Yıldız'ın grip şikayetiyle başvurduğu sağlık merkezinde nöbetçi doktor bulunmadığı ve müdahalenin yetkisiz bir teknisyen tarafından yapıldığı iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı ve adli makamlar tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan denetimlerin ardından ihmal iddialarının odağındaki özel tıp merkezinin kapatılmasına karar verildi.

"Gizlice hasta alıp, içeride işlem yapıyorlar"

Baba Neytullah Yıldız, hukuk mücadelesini bırakmayacaklarını belirterek, "Buranın kapanması için elimizden geleni yaptık. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz oldu. Neticede kapattılar. Kapandığı için mutluyuz. Bu, mücadelemizin bir parçası idi. Bundan sonraki mücadelemiz devam edecek. Kızımı burada katledenler elini kolunu sallayarak geziyor. Ama biz hukuk mücadelemize devam edeceğiz. Gerekli cezaları almalarını sağlayacağız. Adalet önünde hesap verebileceklerine inanmıyorum ama adaletin onlardan hesap soracağına inanıyorum. Özellikle burada serum takan kişi sağlık sektörü ile ilgili değil. Böyle bir yetkisi yoktur. Bu kişinin ortada geziyor olması büyük bir skandaldır. Gamze 28 yaşındaydı. Bizim iş yerimizde çalışıyordu. Elimiz, ayağımız, her şeyimizdi. Ailesine çok bağlıydı. Onu çok özlüyoruz. En çok istediğim şey ona 5 dakika da olsa sarılabilmekti. Öyle bir imkanım artık yok. Hastanenin yan tarafta bir girişleri var. Oradan gizlice hasta alıp, içeride işlem yaptıklarını görüyoruz, takip ediyoruz" dedi.

"Sadece ön kapı kapatıldı, neden üç kapı birden kapatılmadı"

Tıp merkezinin başka kapılardan faaliyete devam ettiğine dair duyumlar aldıklarını söyleyen anne Suna Doğantekin ise, "Buruk bir sevinç yaşıyoruz ama tabii ki peşini bırakmayacağız. En ağır cezayı alana kadar, bu işte kimin parmağı varsa sonuna kadar gideceğiz. Bu böyle kalmayacak. Bana esnaftan bir telefon geldi; buraya giriş çıkışların olduğunu, fizik bölümünde faaliyetin çok olduğunu söylediler. Hatta bununla ilgili mesajlar da var, elimizde bununla ilgili deliller var. Bunun incelenmesini istiyorum. O günden beri burayı görmek istemiyorum ama esnaftan böyle bir duyum aldım. Kanıtlarımız da var, girenler çıkanlar oluyormuş. Özellikle fizik bölümünde yoğunluk çok oluyormuş. Ben adalete inanıyorum, kesinlikle hesap verecekler. 'Burası kapanmaz' diyorlardı, kapandı. Hak yerini buldu. Sağlık Bakanlığı'na, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. Zaten CİMER'e de çok yazılar gitti, herkesin şikayeti var. Tek biz değiliz, bir yığın insan var şikayetçi. Benim kızım ses oldu, kızımın vesilesiyle de kapatıldı. En ağır cezayı alacaklarına kalpten inanıyorum. Buraya nasıl hala giriş çıkış yapabiliyorlar onu ben de anlamadım. ve arka kapı hala nasıl açık olabiliyor? Burada bir kapı var. Sadece burası kapatıldı, neden üç kapı birden kapatılmadı? Ben bu sorunun cevabını arıyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de adalet yok diyenlere rağmen başardık"

Yeni bir imza kampanyası başlattıklarını belirten teyze Burcu Doğantekin, "Eylemimiz ve imza desteği çok oldu bize, tekrar teşekkür ediyorum. Yeni bir imza kampanyamız var. Ona da destek olmalarını rica ediyorum. Sadece kapatılması değil, suçluların ceza alması için. Sosyal medya hesabımız da var, buradan bizi takip edip destek olabilirler. Hesap vereceklerinden hiç şüphemiz yok, burada otururken de yoktu. Çok söyleyen de oldu, 'Adalet aramayın, Türkiye'de adalet yok' diye. Ama insan peşine düştüğü zaman her şeyi başarabiliyor. Gördükleri gibi burası kapatıldı. Bir daha da açılacağını sanmıyorum" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gamze Yıldız, 3. Sayfa, Güvenlik, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gamze Yıldız'ın Ölümü: Aileden Şok İddialar - Son Dakika

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