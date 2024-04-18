Gasp etmeye çalıştığı genci darpla hastanelik etti - Son Dakika
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Gasp etmeye çalıştığı genci darpla hastanelik etti

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Aksaray'da parkta arkadaşlarıyla gezen bir genci gasp etmeye çalışan şahıs, gasp edemeyince genci darp ederek hastanelik etti. Olayın ardından genç hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili tahkikat başlattı.

18.04.2024 16:10  Güncelleme: 16:29
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Gasp etmeye çalıştığı genci darpla hastanelik etti

AKSARAY - Aksaray'da parkta arkadaşlarıyla gezen genci gasp etmeye çalışan şahıs, gasp edemeyince genci hastanelik edene kadar darp etti.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan Selçuklu Parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta arkadaşlarıyla gezen S.T.'nin önünü kesen K.B. gencin kolundaki saati ve cebindeki eşyaları istedi. Kendisini gasp etmek isteyen şüpheliden kaçmak isteyen genç ile şüpheli arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu K.B. gasp etmeye çalıştığı S.T.'yi darp ederek hastanelik etti. Darp sonucu yaralanan genç arkadaşları ile birlikte hızla parktan uzaklaşarak Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarında durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Aksaray, Kavga, Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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