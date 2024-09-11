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Gazeteci Suat Deniz'in babası Yalçın Deniz hayatını kaybetti. Deniz, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Aydınlı gazeteci Suat Deniz'in 82 yaşındaki babası Yalçın Deniz, dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir tedavi olduğu öğrenilen Deniz, Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haber üzerine Deniz ailesi büyük üzüntü yaşadı. Deniz'in cenazesi Koçarlı'nın Ova Camisine getirildi. Öğlen namazına müteakip Deniz'in cenaze namazı kılınıp, Hacıhamzalar Mahalle Mezarlığı'na defnedildi

Cenaze namazına Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, AK Parti Aydın eski Milletvekili Sadık Atay, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel ve mahalle sakinleri katıldı. Cenazeye katılanlar Deniz ailesine başsağlığı dileklerini iletti. - AYDIN