Gazi eylemcisinin askerlik kayıtları: Kendi silahıyla yaralanmış - Son Dakika
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Gazi eylemcisinin askerlik kayıtları: Kendi silahıyla yaralanmış

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Güvenpark eyleminde öne çıkan Erdem Çerçioğlu'nun askerlik kayıtları incelendi; çatışmada değil, kendi silahıyla yaralandığı, 'askerliğe elverişli değildir' raporu alıp 6. derece maluliyet aylığı bağlandığı belirlendi.

Ankara Güvenpark'ta bir grup gazinin düzenlediği eylemde öne çıkan isimlerden olan Erdem Çerçioğlu'nun askerlik görevini icra ettiği sırada çatışmada değil, silahıyla kendisini yaraladığı ve olayın ardından "Askerliğe Elverişli Değildir" raporunun verilerek, 6. dereceden maluliyet aldığı öğrenildi.

Güvenpark'taki eylemde öne çıkan isimlerden olan İzmir Torbalı Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu'nun askerlik kayıtları ortaya çıktı. Güvenlik güçlerince yapılan incelemelerde Çerçioğlu'nun 21 Şubat 1998'de Muş'ta 49. Mekanize Piyade Tugayı bünyesinde piyade onbaşı olarak görev yaptığı belirlendi. Askeri kayıtlarda Çerçioğlu'nun, 22 Temmuz 1998'de terörle mücadele görevi sırasındaki bir çatışmada değil, kendi silahıyla kendisini yaraladığı ortaya çıktı. Olayın ardından Çerçioğlu'na 26 Mayıs 1999'da "askerliğe elverişli değildir" raporu verildiği ve terhis edildiği öğrenildi. Ardından da Çerçioğlu'na 6'ncı dereceden maluliyet aylığı bağlandığı belirlendi.

Kaynak: İHA

Güvenpark, 3. Sayfa, Ankara, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazi eylemcisinin askerlik kayıtları: Kendi silahıyla yaralanmış - Son Dakika

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