Gaziantep Nizip\'te 5 katlı binanın terasından düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 5 katlı binanın teras katından düşen 4 yaşındaki Müslüm Efe Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Müslüm Efe Aslan, ailesiyle birlikte yaşadığı 5 katlı binanın teras katından aşağıya bakmaya çalışırken dengesini kaybederek düştü. Olay sonrası ağır yaralanan küçük Müslüm Efe, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından Nizip ilçesinde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.