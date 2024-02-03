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Gaziantep'te 19 bin 467 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 19 bin 467 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep\'te 19 bin 467 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyon TL olan 19 bin 467 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 21 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

03.02.2024 11:36
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon TL olan 19 bin 467 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 21 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucundaki operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon TL olan 19 bin 467 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 21 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Gaziantep, Jandarma, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 19 bin 467 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 19 bin 467 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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