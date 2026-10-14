Gaziantep'te 18 yaşındaki gencin duruşması ertelendi, savcı müebbet istedi - Son Dakika
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Gaziantep'te 18 yaşındaki gencin duruşması ertelendi, savcı müebbet istedi

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Gaziantep\'te 18 yaşındaki gencin duruşması ertelendi, savcı müebbet istedi
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Gaziantep'te 30 Ağustos 2025'te parkta silahlı saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin davasının 5. duruşmasında savcı, sanıklar için iştirak halinde kasten öldürme suçundan müebbet istedi. Duruşma, heyet değişikliği nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

Gaziantep'te 30 Ağustos 2025'te parkta motosikletli şahısların silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz'in ölümüne ilişkin davada 5'inci duruşma görüldü.

Gaziantep'te 30 Ağustos 2025'te parkta motosikletli şahısların silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz'in ölümüne ilişkin davanın 5'inci duruşması Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, sanık avukatları, maktul aile ve avukatları hazır bulundu.

Maktulün ailesi, sanıkların "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı mütalaada, sanıklar hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Duruşma ertelendi

Duruşma, heyet değişikliği ve yeni heyetin dosyayı incelemesi gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın geçmişi

Olay, 30 Ağustos tarihinde Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Akdeniz isimli şahıs ve arkadaşları, 2 motosikletle olay yerine gelen 4 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı mermilerle yere yığılan genç ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Akdeniz isimli genci hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan genç doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 2 si Mehmet Akdeniz'in arkadaşı, 1'i saldırganlara yardım eden şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheliyi olayda kullanılan silahlarla birlikte yakalayarak gözaltına almıştı.

Kaynak: İHA
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