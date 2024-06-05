Gaziantep'te 214 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 214 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Şehitkamil ilçesinde 2 şahsın arazi ve konutlarına operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda A.R.Ç. ve A.A. isimli şüpheli şahısların arazi ve konutlarında yapılan adli aramada 214 kök kenevir bitkisi bulundu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

05.06.2024 09:56
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 2 şahsın arazi ve konutlarında yaptığı aramada 214 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde 2 şahsın arazi ve konutlarına operasyon yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonlar sonucu yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen A.R.Ç. ve A.A. isimli şüpheli şahısların arazi ve konutlarında yapılan adli arama neticesinde 214 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 214 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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