Gaziantep\'te 34 Yıl Hapis Cezalı Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te güveni kötüye kullanmak suçundan 34 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada güveni kötüye kullanmak suçundan 34 yıl hapis cezası bulunan şüpheliyi 8 Şubat tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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