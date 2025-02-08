Gaziantep'te 49 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te 49 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Gaziantep\'te 49 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Jandarma, 49 hırsızlık olayını aydınlatarak 158 şüpheliyi yakaladı, 117'si tutuklandı.

08.02.2025 10:56
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 49 hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 158 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıslardan 117'si tutuklanırken ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ocak ayı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin titiz planlama, takip ve çalışmaları sonucunda 49 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 158 şüpheli yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 117'si tutuklanırken 41'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ele geçirilen malzemeler ise hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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