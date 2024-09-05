Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu: 71 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu: 71 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep\'te Hırsızlık Operasyonu: 71 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, faili meçhul hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 71 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklanırken, 19'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonda 38 hırsızlık olayı aydınlatıldı ve ele geçirilen malzemeler mağdurlara teslim edildi.

05.09.2024 14:02
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik yapılan operasyonda 71 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklanırken 19'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Ağustos ayı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 38 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 71 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 71 şüpheliden 52'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 19'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler ise hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu: 71 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu: 71 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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