Gaziantep\'te Aranan Suçlu Yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 26 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. isimli şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Oğuzeli İlçesinde uyuşturucu ticareti yapma ve ruhsatsız silah bulundurma suçları başta olmak üzere 5 ayrı suç kaydıyla 18 aydır aranan ve hakkında 26 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. isimli şahıs, tespit edilen adresine yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP