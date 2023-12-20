Gaziantep\'te bağ evinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te bağ evinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle JASAT Timlerince icra edilen Önleyici Kolluk Devriyesi sonucu vatandaşın bağ evinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli şahıs, çaldıkları malzemeler birlikte yakalandı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP