Gaziantep'te Balıkçı Cinayeti Davası - Son Dakika
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Gaziantep'te Balıkçı Cinayeti Davası

Gaziantep\'te Balıkçı Cinayeti Davası
29.06.2026 10:58
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Balıkçı Hayri Taşkın'ın pompalı tüfekle vurulması davasında 2'nci duruşma görüldü. Sanıklar dinlendi.

Gaziantep'te husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden balıkçı Hayri Taşkın'ın davasında 2'nci duruşma görüldü. Duruşmada firari sanık Seyfettin K.'nın kardeşi tanık olarak dinlendi.

Gaziantep'te husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden Hayri Taşkın'ın ölümüne ilişkin davanın 2'nci duruşması Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanıklar Adem K., tutuksuz sanıklar Müslüm K., Arif A., Mücahit A.D., firari sanık Seyfettin K.'nın kardeşi, maktul avukatı ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Olay günü ağabeyim Seyfettin ile hiç görüşmedim"

Duruşmada firari sanık Seyfettin K.'nın tanık olarak dinlenen kardeşi Ali K., "Sanık Seyfettin K. benim ağabeyim olur. Ekrem H. okuldan arkadaşımdır. Diğer sanıkları da aynı mahallede oturmam nedeniyle tanırım. Maktulü tanımam. Olay günü evdeydim, kavga anını görmedim. Olay günü ağabeyim Seyfettin ile hiç görüşmedim. Daha sonra kahvenin önünde İmam B. ile karşılaştım. Kendisine konunun ne olduğunu sorduğumda bana Barış ile Cuma'nın tartıştıklarını söyledi. Tartışmanın sebebinin alacak verecek meselesi olduğunu ifade etti. Olaydan sonra da ağabeyim Seyfettin ile bu olay hakkında hiç konuşmadım. Olaya ilişkin bilgim ve görgüm bundan ibarettir" dedi.

Tutuklu sanık Adem K., savunmasında, Hayri Taşkın'ın öldürülmesi olayıyla herhangi bir ilgisi veya bilgisinin bulunmadığını belirterek, maktulle arasında öldürmeyi gerektirecek herhangi bir husumetin olmadığını, hatta maktulü tanımadığını ifade etti. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Adem K.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, firari sanıklar Ekrem Hilcan ile Seyfettin Kızıldağ hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin infazının beklenmesine hükmetti. Sanıklar Arif A., Müslüm K. ve Mücahid A.D. hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına karar verildi. Dava, eksik hususların giderilmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.

Olay geçmişi

Olay, 21 Nisan 2025 gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 47 yaşındaki Hayri Taşkın ile husumetlileri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine husumetlilerden biri otomobilden çıkarttığı pompalı tüfek ile Hayri Taşkın'a ateş etti. Saçmaların hedefi olan 4 çocuk babası Taşkın, ağır yaralanarak yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Taşkın'ı Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Hayri Taşkın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Balıkçı Cinayeti Davası - Son Dakika

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