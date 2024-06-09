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Gaziantep'te bayram öncesi 5 ton tarihi geçmiş şekerleme ele geçirildi

Zabıta ekiplerinin denetiminde ele geçirilen tarihi geçmiş şekerleme ve kuruyemiş imha edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimlerinde bayram öncesi piyasaya sürülmek istenen 5 ton 50 kilo tarihi geçmiş ve bozulmuş şekerleme ile kuruyemiş ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler imha edilirken olayla ilgili şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri bayram öncesi pek çok noktada denetimlerini arttırdı. Ekiplerin denetimleri kapsamında şüpheli bir iş yerine baskın yapıldı. Söz konusu iş yerinde ekiplerin yaptığı aramalarında bayram öncesi piyasaya sürülmek istenen 5 ton 50 kilo tarihi geçmiş ve bozulmuş şekerleme ile kuruyemiş ele geçirildi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Zabıta ekiplerimiz, ilçemizin birçok noktasında denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bugün yapmış olduğumuz denetimlerde ele geçirilen 5 ton 50 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk şekerleme ile kuruyemiş imha edildi. Vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini suistimal edenlere geçit yok" ifadelerine yer verdi.

Ele geçirilen tarihi geçmiş şekerleme ve kuruyemiş imha edilirken olayla ilgili şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.