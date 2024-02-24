Gaziantep'te Emniyet Amirinin Müdahalesiyle İntihar Girişimi Önleniyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Emniyet Amirinin Müdahalesiyle İntihar Girişimi Önleniyor

Gaziantep\'te Emniyet Amirinin Müdahalesiyle İntihar Girişimi Önleniyor

Gaziantep'te psikolojik sorunları bulunan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, sokak ortasında pompalı tüfekle intihar etmeye çalıştı. Ancak emniyet amiri, ani bir manevra ile elindeki tüfeği alarak intiharı önledi. Mahalle halkı, olaya müdahale eden amire alkışlarla teşekkür etti.

24.02.2024 12:21  Güncelleme: 12:25
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Gaziantep'te, psikolojik sorunları bulunan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, sokak ortasında pompalı tüfekle intihar etmeye çalıştı. Boğazına dayadığı tüfekle intihar etmek isteyen şahsa, ani bir manevra ile elindeki tüfeği alan emniyet amiri engel oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken mahalle halkı ise şahsın intiharına engel olan amire alkışlarla teşekkür etti.

Olay, dün gece saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi Mustafa Eğerci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, borçları nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen M.A.Ü isimli şahıs, sokak ortasında pompalı tüfekle intihar etmeye çalıştı. Şahsın pompalı tüfeği boğazına dayayarak intihar etmeye çalıştığını fark eden vatandaşlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Emniyet amirinin usta manevra ile tüfeği alması intiharı önledi

Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak boğazına dayadığı pompalı tüfekle intihar etmeye çalışan M.A.Ü. isimli şahıs ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarına karşılık vermeyen şüpheli şahıs intihar girişimi, kendisini dakikalarca ikna etmeye çalışan emniyet amirinin usta bir manevra ile tüfeği kapmasıyla son buldu. Mahalle halkı ise şahsın intiharına engel olan emniyet amirine alkışlarla teşekkür etti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Emniyet Amirinin Müdahalesiyle İntihar Girişimi Önleniyor - Son Dakika

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