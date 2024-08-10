Gaziantep\'te Fıstık Hırsızı Yakalandı

3.Sayfa

Gaziantep'te 'yeşil altın' olarak bilinen fıstığın hasat dönemi yaklaşırken jandarma ekipleri vatandaşların mahsulünün çalınmaması için tarlalara kamera sistemi kurdu. Kurulan sistem sayesinde 1 şüpheli şahıs çaldıkları fıstıklarla yakalandı.

Gaziantep'in 'yeşil altını' olarak bilinen fıstık tarlalarında hasat dönemi başladı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olgunlaşan fıstığın çalınmaması için tarlalara özel maksatlı kamera sistemi kurdu. Kurulan kamera sistemleriyle birlikte Nizip ilçesinde bir vatandaşın fıstık bahçesinden 1 şüphelinin fıstıkları çaldığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak yapılan detaylı araştırma neticesinde hırsızlık şüphelisi M.A., ilçe merkezine gittiği esnada asayiş ekiplerince aracı durdurularak gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada bulunan iki çuval Antep fıstığına ise el konuldu.

Gözaltına alınan M.A. isimli şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken ele geçirlen fıstıklar sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP