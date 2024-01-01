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Gaziantep'te Gençler Üstü Açık Otomobilin Üzerinde Tehlikeli Yolculuk Yaptı - Son Dakika
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Gaziantep'te Gençler Üstü Açık Otomobilin Üzerinde Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Gaziantep'te seyir halinde olan bir otomobilin üzerine çıkan iki genç, uzun süre tehlikeli bir şekilde seyahat etti. Olay, cep telefonuyla kaydedildi ve gençlerin rahat tavırları dikkat çekti.

Gaziantep\'te Gençler Üstü Açık Otomobilin Üzerinde Tehlikeli Yolculuk Yaptı
01.01.2024 - 16:09,
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Gaziantep'te iki genç, üstü açık otomobilin üzerine çıkarak uzun süre seyahat etti. Yaşanan tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi istikameti İpekyolu mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan otomobilin üzerine çıkan iki genç, dakikalarca seyahat etti. Araç sürücüsü ve gencin tehlikeli yolculuğu pes dedirtti. Yaşanan o anlar bir başka sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tehlikeli yolculuk esnasında araç üzerindeki gencin rahat tavırlarıysa gözden kaçmadı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Gençler Üstü Açık Otomobilin Üzerinde Tehlikeli Yolculuk Yaptı - Son Dakika
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