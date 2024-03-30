Gaziantep'te göçmen faciası: 2 ölü, 7 ağır yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te göçmen faciası: 2 ölü, 7 ağır yaralı

Gaziantep'te uygulama noktasında durdurulan bir yakıt tankerinde havasız kalan göçmenlerden 2'si hayatını kaybetti, 7'sinin durumu ağır. Toplamda 43 düzensiz göçmen sağ ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.03.2024 18:50
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Gaziantep'te göçmen faciası: 2 ölü, 7 ağır yaralı

Yakıt tankerinde taşınan göçmenler havasızlıktan öldü

Havasız kalan göçmenlerden 2'si hayatını kaybetti, 7'sinin durumu ağır, 43'ü sağ ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen yakalandı. Tanker içerisinde havasız kalan göçmenlerden 2'si hayatını kaybederken 7'sinin durumunun ağır olduğu tespit edildi. Toplam 43 düzensiz göçmenin de sağ ele geçirildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Şehitkamil ilçesi Küllü Mahallesi yakınlarındaki uygulama noktasında meydana geldi. İddiaya göre, şüphe üzerine uygulama noktasında durdurulan 31 B 6316 plakalı bir firmaya ait yakıt tankerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda tanker içerisinde 52 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerden 2'si ölü, 7'si ağır yaralı, 43'ü sağ ele geçirildi

Tankerde ele geçirilen düzensiz göçmenlerden bazılarının havasızlık nedeniyle baygın halde olması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde düzensiz göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin ise durumunun ağır olduğu tespit edildi. Durumu ağır olan düzensiz göçmenler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tanker sürücüsü gözaltına alındı

Yakıt tankeri sürücüsü ile beraber 2 kişi gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Ölüm, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te göçmen faciası: 2 ölü, 7 ağır yaralı - Son Dakika

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