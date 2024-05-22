Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 10 Organizatör Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 10 Organizatör Yakalandı

Gaziantep\'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 10 Organizatör Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 2 ay içerisinde göçmen kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 10 organizatörü yakaladı. Tutuklanan 3 organizatörün yanı sıra 7 organizatör adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, operasyonlarda kullanılan araçlara el konuldu ve 464 yabancı uyruklu şahsa idari para cezası uygulandı.

22.05.2024 16:52
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince son 2 ay içerisinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 10 organizatör yakalandı. Adli mercilerce sevk edilen organizatörlerden 3'ü tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik son 2 ay içerisinde çok sayıda kalkan operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen kalkan operasyonları kapsamında, yasadışı yollardan geçen düzensiz göçmenleri kendi araçlarına alarak farklı illere götürdüğü tespit edilen organizatör 10 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen organizatörlerden 3'ü tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda kullanılan araçlara ise el konuldu.

Öte yandan icra edilen uygulamalarda "Yol İzin Belgesi" olmadan şehirlerarası seyahat ettiği tespit edilen 464 yabancı uyruklu şahsa da 2 milyon 981 bin TL idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 10 Organizatör Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 10 Organizatör Yakalandı - Son Dakika
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