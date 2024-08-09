Gaziantep\'te Hırsızlık Operasyonunda 29 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik Temmuz ayı içerinde Şahinbey, İslahiye, Nurdağı, Nizip, Şehitkamil, Oğuzeli ve Araban ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 29 şüpheli şahıstan 7'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda yakalanan malzemeler sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP
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