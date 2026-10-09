Gaziantep'te jandarma 14 faili meçhul hırsızlığı aydınlattı, 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te jandarma 14 faili meçhul hırsızlığı aydınlattı, 8 şüpheli tutuklandı

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Gaziantep\'te jandarma 14 faili meçhul hırsızlığı aydınlattı, 8 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te jandarma, Eylül'de yaşanan faili meçhul hırsızlıklara yönelik operasyonlarda 14 olayı aydınlattı ve 17 şüpheliyi yakaladı. Yakalananlardan 8'i tutuklanırken 9'u adli kontrole tabi tutuldu; ele geçirilen malzemeler mağdurlara verildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlar sonucu yakalanan hırsızlık şüphelisi 17 şahıstan 8'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eylül ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda çalışma yapıldı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda 14 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 17 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

Kaynak: İHA
Gaziantep3. SayfaJandarmaGüvenlikGüncelEylülSuçSon Dakika

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