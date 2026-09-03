Gaziantep'te jandarmanın operasyonlarında kesinleşmiş hapis cezalı 119 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te jandarmanın operasyonlarında kesinleşmiş hapis cezalı 119 şahıs tutuklandı

Gaziantep\'te jandarmanın operasyonlarında kesinleşmiş hapis cezalı 119 şahıs tutuklandı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin Ağustos ayında düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan bin 207 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 119 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda yakalanan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 119 şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Ağustos ayında çok sayıda çember operasyonu yapıldı. JASAT ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda narkotik, hırsızlık, bilişim, dolandırıcılık, yaralama, yağma, adam öldürme gibi çeşitli suçlardan aranan bin 207 şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıslardan 119'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te jandarmanın operasyonlarında kesinleşmiş hapis cezalı 119 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te jandarmanın operasyonlarında kesinleşmiş hapis cezalı 119 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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