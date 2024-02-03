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Gaziantep'te Kablo Hırsızlığı Saniye Saniye Kaydedildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Kablo Hırsızlığı Saniye Saniye Kaydedildi

Gaziantep\'te Kablo Hırsızlığı Saniye Saniye Kaydedildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından gece saatlerinde gerçekleştirilen kablo hırsızlığı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kesilerek çalınan kablolar nedeniyle mahalleli mağdur olduğunu belirterek, şüphelilerin bulunmasını istedi.

03.02.2024 14:32
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Gaziantep, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından gece saatlerinde gerçekleştirilen kablo hırsızlığı bir vatandaşın cep telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Üçoklar Mahallesi Eşref Caddesi'nde sabah 05.00 saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından gece saatlerinde caddede bulunan kabloları çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kesilerek çalınan kablolar nedeniyle mahalleli mağdur olduğunu belirterek, tepki gösterdi. Mahalleli olayın ardından emniyet ekiplerinden vatandaş kamerasına yansıyan iki şüpheli şahsın bulunmasını istedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kablo Hırsızlığı Saniye Saniye Kaydedildi - Son Dakika
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