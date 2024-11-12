Gaziantep'te Kaçak Kıyafet Operasyonu - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaçak Kıyafet Operasyonu

Gaziantep\'te Kaçak Kıyafet Operasyonu

Gaziantep'te yapılan operasyonda 1 milyon 865 bin TL değerinde sahte markalı kıyafet ele geçirildi.

12.11.2024 16:45
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Gaziantep'te, 1 milyon 865 bin TL değerinde bin 244 adet gümrük kaçağı sahte markalı kıyafet ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Şahinbey ilçesinde 1 şüpheli şahsa ait işyerine baskın yapıldı. Adreste yapılan arama neticesinde piyasa değeri 1 milyon 865 bin TL olan bin 244 adet gümrük kaçağı sahte markalı kıyafet ele geçirildi.

Yakalanan M.Ö. isimli 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kaçak Kıyafet Operasyonu - Son Dakika

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