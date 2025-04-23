Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonu: 3 Milyon TL\'lik Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 3 milyon TL lik kaçak malzemeye el konuldu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik nisan ayında operasyonlar yaptı. Operasyonlar kapsamında 9 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara, bin 800 adet elektronik sigara tütün kartuşu, 300 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 130 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP