Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 3 milyon TL lik kaçak malzemeye el konuldu.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik nisan ayında operasyonlar yaptı. Operasyonlar kapsamında 9 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara, bin 800 adet elektronik sigara tütün kartuşu, 300 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 130 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 3 Milyon TL'lik Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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