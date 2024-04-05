Gaziantep'te Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı, 4 Kişi Yaralandı

Gaziantep\'te Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı, 4 Kişi Yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir araç önce ağaca daha sonra karşı şeritteki otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.

05.04.2024 18:13
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Gaziantep'te kontrolden çıkan araç ağaca çarpıp karşı şeritteki otomobille çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Başpınar- İpekyolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü belirlenemeyen 34 JD 1685 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek önce ağaca daha sonrasında karşı şeritten gelen otomobile çarparak yol kenarına fırladı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkarırken, sağlık ekipleri ise yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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