Gaziantep\'te Mehmet Polat\'ın Katilleri Cezalandırıldı

Gaziantep'te 6 kişi tarafından silahla öldürülen 24 yaşındaki Mehmet Polat'ın davasında karar açıklandı.

Gaziantep'te 16 Mart 2023 tarihinde Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde daha önce tartıştığı 6 kişi tarafından silahla öldürülen Mehmet Polat'ın davasının karar duruşması Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar E.D., A.D., A.N.G., M.Y., M.F.Y., M.C.D. duruşmada hazır bulundu. Maktul aile, suçluların en ağır cezayı almasını talep etti. Son savunması alınan sanıklar suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlarını talep etti.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar A.N.G., M.Y., M.F.Y., A.D., M.C.D. ve suça sürüklenen çocuk E.D.'nin, eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdikleri gerekçesiyle "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Karar açıklandı

24 yaşındaki Mehmet Polat'ın 6 kişi tarafından silahla öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanıkları haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan cezalandırdı. Kararda E.D. 8 yıl 4 ay, M. F. Y. 7 yıl 6 ay, M.Y. 9 yıl, M. C. D. 7 yıl 6 ay, A.D. 7 yıl 6 ay ve A.N.G. 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. A.N.G., hakkında ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 11 ay hapis cezasına hükmedildi.

Olayın geçmişi

Olay, 16 Mart 2023 tarihinde Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gün içerisinde tartışan ve husumetli olan 2 şahıs, akşam saatlerinde tekrar karşılaşınca aralarında önce tartışma, sonra silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Mehmet Polat (24) ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - GAZİANTEP