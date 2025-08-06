Gaziantep\'te Tarihi Geçmiş Ürün Denetimine Fiziki Müdahale

Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir esnaf, denetim için gelen Şahinbey Belediyesi zabıta ekibini önce kovdu, sonra fiziki müdahale ile dışarı attı, ardından da silahla vurmakla tehdit etti.

Olay, Gaziantep Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir markete yönelik denetim yapan Şahinbey Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, marketin ikinci kez tarihi geçmiş ürün sattığını tespit edince işlem yapmak istedi.

İtti, dışarı attı, tehdit etti

Bu sırada duruma tepki gösteren market işletmecisi şahıs, zabıta ekibini önce kovdu, sonra fiziki müdahale ile dışarı attı, ardından da "Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum" diyerek tehdit etti. O anlar ise bir diğer zabıta memuru tarafından cep telefonu ile kaydedildi

"Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız, halkın sağlığını tehdit edenlere karşı mücadele edeceğiz"

Yaşananlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren ve göz yummayacaklarını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Zabıta ekiplerimiz, halkımızın sağlığını korumak için gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Ancak bu denetimler sırasında çalışma arkadaşlarımıza yapılan engelleme ve tehditler bizi yolumuzdan döndüremez. Daha önce hakkında son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan işlem yapılan ve yine iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaya çalışan kişi hakkında yasal ve adli işlem başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hangi şartlarda olursa olsun halkımızın sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP